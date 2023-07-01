Федоров Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1984
Отец: Федоров Александр
Рождение ребёнка
23.05.2008
Дочь: Федорова Полина Витальевна
Мать ребёнка: Колесниченко Ольга
Рождение ребёнка
30.06.?
Дочь: Федорова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Колесниченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Колесниченко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесниченко Ольга