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Федоров Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1984

Отец: Федоров Александр

Мать: Кравченко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.2008

Дочь: Федорова Полина Витальевна

Мать ребёнка: Колесниченко Ольга

Рождение ребёнка
30.06.?

Дочь: Федорова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Колесниченко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Колесниченко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесниченко Ольга