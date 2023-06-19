Колесниченко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Ольга

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Место рождения

Привольный, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Привольный, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.05.2008

Дочь: Федорова Полина Витальевна

Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
30.06.?

Дочь: Федорова Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Виталий Александрович