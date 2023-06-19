Колесниченко Ольга
Место рождения
Дата рождения24.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.2008
Дочь: Федорова Полина Витальевна
Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
30.06.?
Дочь: Федорова Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Федоров Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно