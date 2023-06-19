Шнейдер (Шнейдер) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер (Шнейдер) Ольга

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

10.03.1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1983

Отец: Шнейдер Иван

Мать: Шнейдер Татьяна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Рудольф

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.08.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Рудольф

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно