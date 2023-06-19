Шнейдер (Шнейдер) Ольга
Место рождения
Дата рождения10.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1983
Отец: Шнейдер Иван
Мать: Шнейдер Татьяна
Рождение ребёнка
17.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Рудольф
Рождение ребёнка
15.08.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Рудольф
Место жительства
Неизвестно