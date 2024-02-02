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(Мушинская) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

24.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Мартин Мушинский

Мать: Мушинская Марцелия

д. Лапинцы, оборковский приход
Рождение ребёнка
15.04.1878

Сын: Богумил Францишек Францевич

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны, молодечненский район
Рождение ребёнка
26.11.1879

Сын: Богумил Павел Францевич

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны, Молодечненский район
Рождение ребёнка
01.01.1881

Сын: Богумил Фома (Томаш) Францевич

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны
Рождение ребёнка
04.04.1884

Дочь: Паулина (Павлина) Францевна

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны, молодечненский район
воспреемники Карол Мушинский и Каролина Горошко
Рождение ребёнка
17.11.1885

Дочь: Елизавета Францевна

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны, молодечненский район
Воспреемники Карол Мушинский и Каролина Горошко
Рождение ребёнка
16.06.1889

Сын: Богумил Ян (Иван) Францевич

Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович

д. Поляны, Молодечненский район
воспреемник Карол Мушинский (родной брат матери) и Каролина Горошко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богумил Франц Адамович

Смерть
24.01.1904
умерла в 57лет от астмы. Оставила мужа Франца, сыновей Томаша, Яна и дочь Павлину
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