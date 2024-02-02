(Мушинская) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти24.01.1904
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Мартин Мушинский
Мать: Мушинская Марцелия
д. Лапинцы, оборковский приход
Рождение ребёнка
15.04.1878
Сын: Богумил Францишек Францевич
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны, молодечненский район
Рождение ребёнка
26.11.1879
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны, Молодечненский район
Рождение ребёнка
01.01.1881
Сын: Богумил Фома (Томаш) Францевич
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны
Рождение ребёнка
04.04.1884
Дочь: Паулина (Павлина) Францевна
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны, молодечненский район
воспреемники Карол Мушинский и Каролина Горошко
Рождение ребёнка
17.11.1885
Дочь: Елизавета Францевна
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны, молодечненский район
Воспреемники Карол Мушинский и Каролина Горошко
Рождение ребёнка
16.06.1889
Сын: Богумил Ян (Иван) Францевич
Отец ребёнка: Богумил Франц Адамович
д. Поляны, Молодечненский район
воспреемник Карол Мушинский (родной брат матери) и Каролина Горошко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1904
умерла в 57лет от астмы. Оставила мужа Франца, сыновей Томаша, Яна и дочь Павлину