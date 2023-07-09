Звеняцкая (Спектор) Голда Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звеняцкая (Спектор) Голда Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1921

Сын: Звеняцкий Иосиф Рувимович

Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович

Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: Звеняцкая Александра Романовна

Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович

Рождение ребёнка
07.12.1929

Дочь: Бут Людмила Романовна

Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звеняцкий Рувим Минахимович

Смерть
?.08.1961