Звеняцкая (Спектор) Голда Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1921
Сын: Звеняцкий Иосиф Рувимович
Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: Звеняцкая Александра Романовна
Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович
Рождение ребёнка
07.12.1929
Дочь: Бут Людмила Романовна
Отец ребёнка: Звеняцкий Рувим Минахимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1961