Косухина Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Евдокия Антоновна

Место рождения

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Южанинова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Медведева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Косухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Косухин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Косухин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Иванова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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