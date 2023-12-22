Косухина Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Южанинова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Медведева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Косухин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Косухин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Иванова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косухин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно