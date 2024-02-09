Киселёва (Зарембо) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1885 ст.
Отец: Зарембо Василий Иосифович
Мать: Зарембо Дарья Аврамовна
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.
Дочь: Киселёва Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.
Дочь: Киселёва Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович
Смерть
Неизвестно