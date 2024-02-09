Киселёва (Зарембо) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Зарембо) Варвара Васильевна

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1885 ст.

Отец: Зарембо Василий Иосифович

Мать: Зарембо Дарья Аврамовна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Киселёв Кузьма Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.

Дочь: Киселёва Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Сын: Киселёв Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.

Дочь: Киселёва Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Киселёв Кузьма Фёдорович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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