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Кувшинов Антон Владимирович
Кувшинов Антон Владимирович
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
10.01.2001
Пол
Мужской
Отец
Кувшинов Владимир Владимирович
1971 г.р.
Мать
Кувшинова (Романова) Ольга Геннадьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2001
Отец:
Кувшинов Владимир Владимирович
Мать:
Кувшинова Ольга Геннадьевна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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