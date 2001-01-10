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Кувшинов Антон Владимирович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

10.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2001

Отец: Кувшинов Владимир Владимирович

Мать: Кувшинова Ольга Геннадьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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