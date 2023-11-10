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Кувшинов Владимир Владимирович

Место рождения

Дуляпино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуляпино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
09.10.2000

Жена: Кувшинова Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
10.01.2001

Сын: Кувшинов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Кувшинова Ольга Геннадьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.02.2010

Сын: Кувшинов Семён Владимирович

Мать ребёнка: Кувшинова Ольга Геннадьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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