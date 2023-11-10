Кувшинов Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.2000
Рождение ребёнка
10.01.2001
Сын: Кувшинов Антон Владимирович
Мать ребёнка: Кувшинова Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
08.02.2010
Сын: Кувшинов Семён Владимирович
Мать ребёнка: Кувшинова Ольга Геннадьевна