ДАУЫМШАР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДАУЫМШАР

ДАУЫМШАР

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Әйтімбет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әли

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамбы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жанжігіт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жанмырза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Көрпе

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байжігіт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ақжігіт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: КЕНЖЕ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close