ДАУЫМШАР
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Әйтімбет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әли
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамбы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жанжігіт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жанмырза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Көрпе
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байжігіт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ақжігіт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: КЕНЖЕ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно