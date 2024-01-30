Пыресина супруга Андрея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1906
Сын: Пыресев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пыресин Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пыресина 1 дочь Андреевна
Отец ребёнка: Пыресин Андрей Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно