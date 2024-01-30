Пыресина супруга Андрея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыресина супруга Андрея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1906

Сын: Пыресев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пыресин Андрей Евсеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пыресина 1 дочь Андреевна

Отец ребёнка: Пыресин Андрей Евсеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыресин Андрей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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