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ФИЛИППОВ Кирилл Вадимович
ФИЛИППОВ Кирилл Вадимович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
03.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Вадим Евгеньевич
1963 г.р.
Мать
Филиппова (Часова) Светлана Юрьевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1986
Отец:
Филиппов Вадим Евгеньевич
Мать:
Филиппова Светлана Юрьевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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