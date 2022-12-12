ФИЛИППОВ Вадим Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963
Отец: Филиппов ЕВГЕНИЙ
Бракосочетание
23.08.1985
Горький (Нижний Новгород)
Рождение ребёнка
03.06.1986
Сын: Филиппов Кирилл Вадимович
Мать ребёнка: Филиппова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
31.08.1995
Дочь: Филиппова Дарья Вадимовна
Мать ребёнка: Филиппова Светлана Юрьевна