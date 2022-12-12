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ФИЛИППОВ Вадим Евгеньевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963

Отец: Филиппов ЕВГЕНИЙ

Мать: Филиппова Татьяна Евгеньевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.08.1985

Жена: Филиппова Светлана Юрьевна

Горький (Нижний Новгород)
Рождение ребёнка
03.06.1986

Сын: Филиппов Кирилл Вадимович

Мать ребёнка: Филиппова Светлана Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.1995

Дочь: Филиппова Дарья Вадимовна

Мать ребёнка: Филиппова Светлана Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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