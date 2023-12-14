Омухина (Потеряева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917
Отец: Потеряев Григорий
Мать: Потеряева Софья
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Омухина Руфина Михайловна
Отец ребёнка: Омухин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Упорова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Омухин Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно