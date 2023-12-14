Омухина (Потеряева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмухина (Потеряева) Мария Григорьевна

Омухина (Потеряева) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917

Отец: Потеряев Григорий

Мать: Потеряева Софья

Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Омухина Руфина Михайловна

Отец ребёнка: Омухин Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Упорова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Омухин Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омухин Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close