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Омухин Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Омухина Руфина Михайловна

Мать ребёнка: Омухина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Упорова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Омухина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омухина Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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