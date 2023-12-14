Омухин Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Омухина Руфина Михайловна
Мать ребёнка: Омухина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Упорова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Омухина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно