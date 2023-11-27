Алабина (Чимарина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабина (Чимарина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1946

Сын: Алабин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Алабин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1951

Сын: Алабин Павел Петрович

Отец ребёнка: Алабин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алабин Генадий Петрович

Отец ребёнка: Алабин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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