Онисим (Анисим) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти10.12.1843 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1812 ст.
Сын: Николай Онисимов (Анисимов)
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Лукино, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Иванова
Смерть
10.12.1843 ст.
Погромное, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область