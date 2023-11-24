Онисим (Анисим) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисим (Анисим) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

10.12.1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1812 ст.

Сын: Николай Онисимов (Анисимов)

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Лукино, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Иванова

Смерть
10.12.1843 ст.
Погромное, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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