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Панеш Гаврилова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1956

Дочь: Коновалова Панеш Анна Ибрагимовна

Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панеш Светлана Ибрагимовна

Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панеш Юрий Ибрагимович

Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович

Смерть
Неизвестно