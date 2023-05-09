Панеш Гаврилова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1956
Дочь: Коновалова Панеш Анна Ибрагимовна
Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панеш Светлана Ибрагимовна
Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панеш Ибрагим Моссович
Смерть
Неизвестно