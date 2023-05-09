Панеш Ибрагим Моссович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанеш Ибрагим Моссович

Панеш Ибрагим Моссович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панеш Светлана Ибрагимовна

Мать ребёнка: Панеш Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панеш Юрий Ибрагимович

Мать ребёнка: Панеш Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1956

Дочь: Коновалова Панеш Анна Ибрагимовна

Мать ребёнка: Панеш Гаврилова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.