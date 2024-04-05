Mikołajczyk Józef
Место рожденияBudu/Lubiel
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Mikołajczyk Andrzej
Budu/Lubiel
Бракосочетание
25.11.1843
Udrzyn/ Poręba akt 38/1843
Рождение ребёнка
05.11.1845
Дочь: Ochędowska,Zyśk (Mikołajczyk) Anna
Мать ребёнка: Mikołajczyk (Tokarska/Stokarska/Stokowska) Marianna Stokarska/Stokowska/
Udrzyn/ Poręba akt 134/1845
Смерть
Неизвестно