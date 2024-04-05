Mikołajczyk Józef Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Mikołajczyk Józef

Место рождения

Budu/Lubiel

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Mikołajczyk Andrzej

Мать: Mikołajczyk (Zyśk) Katarzyna

Budu/Lubiel
Бракосочетание
25.11.1843

Жена: Mikołajczyk (Tokarska/Stokarska/Stokowska) Marianna Stokarska/Stokowska/

Udrzyn/ Poręba akt 38/1843
Рождение ребёнка
05.11.1845

Дочь: Ochędowska,Zyśk (Mikołajczyk) Anna

Мать ребёнка: Mikołajczyk (Tokarska/Stokarska/Stokowska) Marianna Stokarska/Stokowska/

Udrzyn/ Poręba akt 134/1845
Смерть
Неизвестно

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