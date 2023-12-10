Данилова Веретенникова Афимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Веретенникова Афимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Данилов Аркадий Фёдорович

Отец ребёнка: Данилов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Веретенников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Фёдор

Отец ребёнка: Веретенников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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