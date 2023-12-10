Данилова Веретенникова Афимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Данилов Аркадий Фёдорович
Отец ребёнка: Данилов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Веретенников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Фёдор
Отец ребёнка: Веретенников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веретенников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Фёдор
Смерть
Неизвестно