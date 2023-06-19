Некрасов Семен Михеев
Место рождения
Дата рождения01.04.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807
Бракосочетание
09.11.1838
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
09.02.1851
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно