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Некрасов Семен Михеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807

Отец: Некрасов Михей Гурьев

Мать: Некрасова Екатерина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1838

Жена: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Иван Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Павел Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1851

Сын: Некрасов Федор Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно