Урусова (Шевченко) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Шевченко) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962

Отец: Шевченко Василий

Мать: Шевченко Полина Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1984

Дочь: Делий Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Урусов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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