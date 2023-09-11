Урусова (Шевченко) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962
Отец: Шевченко Василий
Мать: Шевченко Полина Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1984
Дочь: Делий Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Урусов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область