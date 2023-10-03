Слепнёв Арсений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнёв Арсений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепнёв Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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