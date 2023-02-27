Золотухин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Верхний Карачан, Новохоперский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Григорий
Мать ребёнка: не указана