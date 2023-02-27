Золотухин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотухин Никита

Золотухин Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Верхний Карачан, Новохоперский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Григорий

Мать ребёнка: не указана

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