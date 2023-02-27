(Золотухина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотухина) Елена

Место рождения

Верхний Карачан, Новохоперский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Новохоперский, Воронежская, Российская империя

Дата рождения

21.05.1902

Дата смерти

12.11.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1902

Отец: Золотухин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Востриков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.11.1980

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