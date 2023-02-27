(Золотухина) Елена
Место рожденияВерхний Карачан, Новохоперский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Дата рождения21.05.1902
Дата смерти12.11.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1902
Отец: Золотухин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Востриков Василий
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Востриков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий
Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область