Шаклеина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шаклеин Евфим Евфимьев

Отец ребёнка: Шаклеин Евфимий Карпович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Апполинария Евфимьева

Отец ребёнка: Шаклеин Евфимий Карпович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаклеин Лаврентий Евфимьев

Отец ребёнка: Шаклеин Евфимий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Евфимий Карпович

Смерть
Неизвестно
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