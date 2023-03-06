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Шаклеин Евфимий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шаклеин Карп Карпович

Мать: Шаклеина Анастасия Евфимьева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шаклеин Мартемьян Евфимьев

Мать ребёнка: Шаклеина Агафья Трофимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шаклеин Евфим Евфимьев

Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Апполинария Евфимьева

Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаклеин Лаврентий Евфимьев

Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Агафья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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