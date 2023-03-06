Шаклеин Евфимий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шаклеин Мартемьян Евфимьев
Мать ребёнка: Шаклеина Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Апполинария Евфимьева
Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шаклеин Лаврентий Евфимьев
Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно