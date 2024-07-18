(Кириллова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

возможно Волкова + рождение https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/132 https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/136
Восприемник
29.10.1911 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/67
Смерть
Неизвестно

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