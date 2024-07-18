(Кириллова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
возможно Волкова + рождение https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/132 https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/136
Восприемник
29.10.1911 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/67
Смерть
Неизвестно