Карпова (Кулагина) Матрена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Пантелеймон
Стерлитамак, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно