Карпова (Кулагина) Матрена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Кулагина) Матрена Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Пантелеймон

Стерлитамак, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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