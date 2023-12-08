Полонская Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1978
Дочь: Доминова Светлана Рустамовна
Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Доминова Юлия Рустамовна
Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович
Рождение ребёнка
05.05.1983
Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович
Бракосочетание
Неизвестно