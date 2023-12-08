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Полонская Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1978

Дочь: Доминова Светлана Рустамовна

Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Доминова Юлия Рустамовна

Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович

Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Доминов Роман Рустамович

Отец ребёнка: Доминов Рустам Равхатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доминов Рустам Равхатович

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