Доминов Рустам Равхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1952
Дата смерти01.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1952
Рождение ребёнка
01.08.1978
Дочь: Доминова Светлана Рустамовна
Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Доминова Юлия Рустамовна
Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1983
Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2021