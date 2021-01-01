Доминов Рустам Равхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доминов Рустам Равхатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1952

Дата смерти

01.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1952

Отец: Доминов Равхат Мисбахович

Мать: Курмышева Халида Мустафовна

Рождение ребёнка
01.08.1978

Дочь: Доминова Светлана Рустамовна

Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Доминова Юлия Рустамовна

Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Доминов Роман Рустамович

Мать ребёнка: Полонская Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонская Раиса Васильевна

Смерть
01.01.2021
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