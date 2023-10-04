(Заливина) Неупокоева Марья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Залиивин Тимофей Аафнасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1870
Рождение ребёнка
25.06.1874
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Тобольская губерния, Тарский уезд, Логиновская вол, д. Терехово
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Неупокова Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Неупокоева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно