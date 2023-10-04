(Заливина) Неупокоева Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заливина) Неупокоева Марья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Залиивин Тимофей Аафнасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1870

Муж: Неупокоев Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1874

Сын: Неупокоев Павел Петрович

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Тобольская губерния, Тарский уезд, Логиновская вол, д. Терехово
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Неупокова Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Неупокоева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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