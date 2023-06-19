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Лукьянов Пётр Лазарев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.06.1845 ст.

Жена: Евдокия Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених отставной солдат первым браком невеста солдатка вторым браком
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.

Сын: Лукьянов Василий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1848 ст.

Сын: Лукьянов Яков Петров

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1851 ст.

Сын: Лукьянов Григорий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно