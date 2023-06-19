Лукьянов Пётр Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1845 ст.
Жена: Евдокия Антонова
жених отставной солдат первым браком невеста солдатка вторым браком
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
21.10.1848 ст.
Сын: Лукьянов Яков Петров
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
21.01.1851 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Смерть
Неизвестно