Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1843 ст.
Дочь: Пелагея Фаддеева(Лукьянова)
Отец ребёнка: Фаддей Иванов
Бракосочетание
04.06.1845 ст.
жених отставной солдат первым браком невеста солдатка вторым браком
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев
Рождение ребёнка
21.10.1848 ст.
Сын: Лукьянов Яков Петров
Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев
Рождение ребёнка
21.01.1851 ст.
Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Иванов
Смерть
Неизвестно