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Евдокия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1843 ст.

Дочь: Пелагея Фаддеева(Лукьянова)

Отец ребёнка: Фаддей Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.06.1845 ст.

Муж: Лукьянов Пётр Лазарев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених отставной солдат первым браком невеста солдатка вторым браком
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.

Сын: Лукьянов Василий Петров

Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1848 ст.

Сын: Лукьянов Яков Петров

Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1851 ст.

Сын: Лукьянов Григорий Петров

Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Лазарев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Иванов

Смерть
Неизвестно
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