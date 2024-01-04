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Стариков Василий Савельевич

Место рождения

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Стариков Савелий Игнатович

Мать: Старикова Анна Ивановна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Стариков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Райиса Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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