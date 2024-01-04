Стариков Василий Савельевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1962
Сын: Стариков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Райиса Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стариков Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно