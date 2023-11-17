Мосягин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Мосягин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Мосягина Мария Михайловна
Селище, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург