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Мосягин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мосягин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мосягин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мосягина Мария Михайловна

Селище, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосягина Мария Михайловна

Смерть
28.12.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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