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Лагуточкин Фёдор Георгиевич

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагуточкин Георгий

Мать: не указана

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лагуточкин Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лагуточкина Мавра Фёдоовна

Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лагуточкин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лагуточкина Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лагуточкин Акулина Фёдоровна

Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагуточкина Макрина Петровна

Смерть
Неизвестно