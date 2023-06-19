Лагуточкин Фёдор Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лагуточкин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лагуточкин Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лагуточкина Мавра Фёдоовна
Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лагуточкин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лагуточкина Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лагуточкин Акулина Фёдоровна
Мать ребёнка: Лагуточкина Макрина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно