Котова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Климент Павлов
Отец ребёнка: Котов Павел Данилов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Котов Андреян Павлов
Отец ребёнка: Котов Павел Данилов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Котов Алексей Павлов
Отец ребёнка: Котов Павел Данилов
Смерть
Неизвестно