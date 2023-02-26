Ирина Максимова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.06.1850
Муж: Трофим Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно