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Ирина Максимова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.06.1850

Муж: Трофим Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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