Шпанова (Малахова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпанова (Малахова) Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Малахов Максим Макарович

Мать: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шпанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шпанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шпанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпанов Иван

Смерть
1943