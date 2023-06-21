Шпанова (Малахова) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Малахов Максим Макарович
Мать: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шпанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Шпанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шпанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпанов Иван
Смерть
1943