Малахов Максим Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Малахов Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шпанова Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Малахов Сергей Максимович
Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна
Смерть
1909