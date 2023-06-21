Малахов Максим Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Максим Макарович

Малахов Максим Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Малахов Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Малахов Пётр Максимович

Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шпанова Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Малахов Антон Максимович

Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Малахов Павел Максимович

Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Малахов Сергей Максимович

Мать ребёнка: Малахова Анна Петрововна

Смерть
1909