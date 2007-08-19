Гаврикова (Цопа) Ганна
Место рождения
Дата рождения01.06.1932
Дата смерти19.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932
Отец: Цопа Илья
Мать: Цопа Мотря
Рождение ребёнка
01.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Николай
Смерть
19.08.2007
Похороны
Неизвестно