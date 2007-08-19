Гаврикова (Цопа) Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Цопа) Ганна

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Место рождения

Варва, Чернігівська область

Дата рождения

01.06.1932

Дата смерти

19.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932

Отец: Цопа Илья

Мать: Цопа Мотря

Варва, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Николай

Смерть
19.08.2007
Варва, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Варва, Чернігівська область
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