Морозова (Баженова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Сын: Морозов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Христина Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Гуляева Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Сын: Морозов Велиамин Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович