Морозова (Баженова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Баженова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1890

Муж: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Морозов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
23.08.1892

Сын: Морозов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
08.05.1894

Дочь: Христина Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
26.09.1896

Дочь: Гуляева Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
08.06.1899

Сын: Морозов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Морозов Велиамин Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
25.06.1916

Дочь: Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Рождение ребёнка
28.04.1918

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Фортунатович

Смерть
Неизвестно
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