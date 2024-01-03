Пашиничева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Пашиничев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Николаевич
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно