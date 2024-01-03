Пашиничева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Пашиничев Александр Иванович

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Николаевич

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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