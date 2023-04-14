Татьяна Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ВЕЛЬЯДОВО МК-1794 21.05.1794 Деревни Речек крестьянский сын отрок Филат Патрикеев с девкой той же вотчины деревни Вельядово крестьянской дочерью Татианой Родионовой первым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Патрикеев
МК-1794 21.05.1794 Деревни Речек крестьянский сын отрок Филат Патрикеев с девкой той же вотчины деревни Вельядово крестьянской дочерью Татианой Родионовой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Вельядово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область