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Татьяна Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ВЕЛЬЯДОВО МК-1794 21.05.1794 Деревни Речек крестьянский сын отрок Филат Патрикеев с девкой той же вотчины деревни Вельядово крестьянской дочерью Татианой Родионовой первым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Патрикеев

МК-1794 21.05.1794 Деревни Речек крестьянский сын отрок Филат Патрикеев с девкой той же вотчины деревни Вельядово крестьянской дочерью Татианой Родионовой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Вельядово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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