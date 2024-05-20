(Бедарева) Пана Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бедарева) Пана Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Мать: Бедарева Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Августа (Гутя)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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