(Бедарева) Пана Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Августа (Гутя)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно