Сметанина (Ларионова) Елеканида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1910
Дата смерти31.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910
Отец: Ларионов Василий
Мать: Ларионова Любовь
Рождение ребёнка
28.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович
Рождение ребёнка
07.06.1933
Сын: Сметанин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович
Рождение ребёнка
28.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович
Смерть
31.03.1986