Сметанина (Ларионова) Елеканида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Ларионова) Елеканида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1910

Дата смерти

31.03.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910

Отец: Ларионов Василий

Мать: Ларионова Любовь

Рождение ребёнка
28.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович

Рождение ребёнка
07.06.1933

Сын: Сметанин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович

Рождение ребёнка
28.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Александр Семенович

Смерть
31.03.1986
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