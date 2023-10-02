Безсонова (Перфильева) Авдотья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсонова (Перфильева) Авдотья Савельева

Безсонова (Перфильева) Авдотья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Безсонов (ноздрин,перфильев) Фатей Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1669

Сын: Безсонов (перфильев) Федотка Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Безсонов (перфильев) Иван Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1681

Сын: Безсонов (перфильев) Зот Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Перфильев Спиридон Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Безсонов (перфильев) Петр Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безсонов (перфильев) Пимонка Абросимов

Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1714
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close