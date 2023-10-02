Безсонова (Перфильева) Авдотья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смерти1714
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Безсонов (ноздрин,перфильев) Фатей Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
1669
Сын: Безсонов (перфильев) Федотка Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
1679
Сын: Безсонов (перфильев) Иван Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
1681
Сын: Безсонов (перфильев) Зот Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
1684
Сын: Перфильев Спиридон Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
1687
Сын: Безсонов (перфильев) Петр Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безсонов (перфильев) Пимонка Абросимов
Отец ребёнка: Безсонов (перфильев) Абросим Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1714