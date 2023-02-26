Соломонида Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломонида Афанасиева

Соломонида Афанасиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Клюшев Устин Дмитриев

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фёкла Дмитриева

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close