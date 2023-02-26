Соломонида Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фёкла Дмитриева
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий ст
Смерть
Неизвестно